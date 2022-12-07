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Фернанду Сантуш — об игре со Швейцарией: мы провели отличный матч

Фернанду Сантуш — об игре со Швейцарией: мы провели отличный матч
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией.

«Неидеальный, но очень хороший вечер. Отношение к делу, сосредоточенность на протяжении всей игры. Мы провели отличный матч.

Португалия знала, как противодействовать тактике Швейцарии. Мы владели мячом, быстро его возвращали, действовали организованно, не оставляя свободных зон.

Мы пропустили такой гол, который не должны пропускать, но ничего страшного, будем прибавлять», – приводит слова Сантуша O Jogo.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. В 1/8 финала турнира марокканцы одолели Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти).

Танец игроков сборной Испании:

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