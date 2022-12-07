Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23.
«Лучший игрок в РПЛ этого полугода? Малком или Вендел, кто-то из них.
Открытие года? Пиняев», — приводит слова Аршавина Sport24.
Пиняев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги участвовал в 11 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В играх Кубка России он выходил на поле четыре раза, забил один гол и сделал один ассист.
На счету Малкома 31 забитых мячей и 22 ассиста в 98 матчах во всех турнирах за «Зенит», а у Вендела 77 проведенных матчей в футболке сине-бело-голубых, 14 голов и 11 голевых передач.
Матчи РПЛ после паузы возобновятся в марте.
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