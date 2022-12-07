Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23

Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23.

«Лучший игрок в РПЛ этого полугода? Малком или Вендел, кто-то из них.

Открытие года? Пиняев», — приводит слова Аршавина Sport24.

Пиняев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги участвовал в 11 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В играх Кубка России он выходил на поле четыре раза, забил один гол и сделал один ассист.

На счету Малкома 31 забитых мячей и 22 ассиста в 98 матчах во всех турнирах за «Зенит», а у Вендела 77 проведенных матчей в футболке сине-бело-голубых, 14 голов и 11 голевых передач.

Матчи РПЛ после паузы возобновятся в марте.

Новость по теме
Аршавин — об игре Пиняева: мне он больше напоминает Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022