Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23.



«Лучший игрок в РПЛ этого полугода? Малком или Вендел, кто-то из них.



Открытие года? Пиняев», — приводит слова Аршавина Sport24.



Пиняев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги участвовал в 11 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В играх Кубка России он выходил на поле четыре раза, забил один гол и сделал один ассист.



На счету Малкома 31 забитых мячей и 22 ассиста в 98 матчах во всех турнирах за «Зенит», а у Вендела 77 проведенных матчей в футболке сине-бело-голубых, 14 голов и 11 голевых передач.



Матчи РПЛ после паузы возобновятся в марте.

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