Вагнер Лав: Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, у нас была сильная связка

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал матч сборной Бразилии с Южной Кореей на чемпионате мира, а также высказался о следующем матче против Хорватии.



«Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме. Вся наша команда играла хорошо. Мне сложно кого-то назвать, кто бы выделялся индивидуально.



Я думаю, что Тите задействовал абсолютно всех игроков и пытается таким образом сплотить команду. При этом он старается держать всех игроков в тонусе.



Ивица Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.



Меня устроит любой результат с хорватами, но лишь бы Бразилия вышла дальше», — приводит слова Вагнера Metaratings.



Сборная Бразилии накануне обыграла Южную Корею (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022, а хорваты одолели команду Японию в серии пенальти (1:1, 3:1 по пен.). В четвертьфинале победители сыграют друг против друга 9 декабря в 18:00 по московскому времени.



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