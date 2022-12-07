Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагнер Лав: Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, у нас была сильная связка

Вагнер Лав: Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, у нас была сильная связка
Комментарии

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал матч сборной Бразилии с Южной Кореей на чемпионате мира, а также высказался о следующем матче против Хорватии.

«Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме. Вся наша команда играла хорошо. Мне сложно кого-то назвать, кто бы выделялся индивидуально.

Я думаю, что Тите задействовал абсолютно всех игроков и пытается таким образом сплотить команду. При этом он старается держать всех игроков в тонусе.

Ивица Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.

Меня устроит любой результат с хорватами, но лишь бы Бразилия вышла дальше», — приводит слова Вагнера Metaratings.

Сборная Бразилии накануне обыграла Южную Корею (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022, а хорваты одолели команду Японию в серии пенальти (1:1, 3:1 по пен.). В четвертьфинале победители сыграют друг против друга 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии:

Календарь ЧМ-2022
Новость по теме
Ришарлисон станцевал с Роналдо «танец голубя»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022