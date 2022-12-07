Вагнер Лав: Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, у нас была сильная связка

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал матч сборной Бразилии с Южной Кореей на чемпионате мира, а также высказался о следующем матче против Хорватии.
«Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме. Вся наша команда играла хорошо. Мне сложно кого-то назвать, кто бы выделялся индивидуально.
Я думаю, что Тите задействовал абсолютно всех игроков и пытается таким образом сплотить команду. При этом он старается держать всех игроков в тонусе.
Ивица Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.
Меня устроит любой результат с хорватами, но лишь бы Бразилия вышла дальше», — приводит слова Вагнера Metaratings.
Сборная Бразилии накануне обыграла Южную Корею (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022, а хорваты одолели команду Японию в серии пенальти (1:1, 3:1 по пен.). В четвертьфинале победители сыграют друг против друга 9 декабря в 18:00 по московскому времени.
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