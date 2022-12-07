Роналду является лидером ЧМ в Катаре по офсайдам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду чаще всех на ЧМ-2022 оказывается в положении вне игры.
На 83-й минуте встречи плей-офф с Швейцарией (6:1) 37-летний футболист отметился голом, однако мяч не был засчитан из-за очевидного положения вне игры. Именно Роналду является лидером мундиаля по количеству попаданий в офсайд (7) на момент завершения всех встреч 1/8 финала. На второй позиции располагается форвард уже вылетевшей сборной Испании Альваро Мората – 5.
На чемпионате мира в Катаре Роналду забил один гол. За выход в полуфинал мирового первенства подопечные Фернандо Сантуша сразятся с командой Марокко. Португальцы в третий раз в своей истории вышли в четвертьфинал мундиаля. До этого они добирались до стадии 1/4 финала турнира в 1966 и 2006 годах.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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