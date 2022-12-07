Сарычев: думаю, уровень футбола Азии вырос достаточно прилично

Экс-голкипер сборной Таджикистана и тренер ряда южнокорейских команд Валерий Сарычев оценил выступление азиатских сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Специалист также поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в АФК и рассказал, какие компоненты игры сборная России может извлечь из футбола, который показывают азиатские команды.



«Какими мне запомнились азиатские команды на ЧМ? Они выступили очень достойно. Три команды вышли в плей-офф — это много, ха-ха. Дали конкуренцию грандам футбола, таким как Германия, Бельгия и Уругвай. Думаю, уровень футбола Азии вырос достаточно прилично. Нам это показал ЧМ в Катаре. Доволен тем, что азиатский футбол сейчас конкурентоспособен.

Что может взять наша сборная от азиатских команд? Такие качества, как игра до конца, страсть и агрессивность, полная отдача игре, отстаивание марки национальной сборной и своего имени. Это важный момент, и его нам не хватает. У нас этого нет. После нашего ЧМ я мало наблюдал эти качества у нашей сборной.



Переход в АКФ? Учитывая ситуацию с нашей страной, неимение того, что мы имели, то сейчас, конечно, неплохой момент совершить переход в другую лигу. Я не говорю, что там все команды хорошего уровня. Но пятёрка команд очень достойна. Считаю, у нас будут серьёзные конкуренты в Азии, наши даже могут многим уступить в каких-то качествах. Иран, Япония, Южная Корея, Австралия и Саудовская Аравия будут для нашей сборной серьезными соперниками», — приводит слова Сарычева Sport24.



Мировое первенство в Катаре завершится 18 декабря. В четвертьфинал мундиаля не сумела пробиться ни одна из команд, представляющая азиатский регион.

Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик: