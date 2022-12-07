Анзор Кавазашвили: через восемь лет на ЧМ будут доминировать страны из Азии и Африки

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился эмоциями после матча 1/8 финала между сборными Испании и Марокко.



«Это звёздный час для вратаря сборной Марокко. Сразу видно, что команда Марокко настолько уверенно и сбалансированно играет, что в психологическом плане у неё нет отклонений. Им абсолютно всё равно, с кем играют: со звёздами или посредственной командой. Они превосходят соперников за счёт умения играть технично и коллективно. Так они защищаются и переходят в атаку. Проявляются великолепные качества у футболистов, которых в наше время, к сожалению, мало.



Обратите внимание: ни один из игроков не считает себя ущемлённым на поле. Каждый из них является заметным винтиком в команде. Ребята зависят друг от друга и играют так, как будто они последний раз вышли на футбольное поле. Это касается всех, начиная от вратаря, его спокойных движений на ленточке и руководством защитниками.



Европе надо задуматься. В скором времени, через четыре года или восемь лет, на чемпионате мира, в плей-офф, будут доминировать не европейские сборные, а команды из Африки, Азии. Как прекрасно играет Япония, какой прогресс есть у Южной Кореи. Я не говорю уже о Сенегале и Камеруне. Надо задуматься об этом.



В Европе футбол регрессирует, а там – прогрессирует. Конечно, можно сказать, что многие игроки из этих стран выступают за топ-клубы Европы, учатся коллективной игре и пониманию на поле, а затем в своих сборных они показывают достойный футбол», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.