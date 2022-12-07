«Тоттенхэм» нацелился на хавбека «Барселоны» Кессье

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть стан сине-гранатовых уже в зимнее трансферное окно.

Ранее агент футболиста опровергал слухи о возвращении в чемпионат Италии, утверждая, что Кессье счастлив в каталонской команде. Несмотря на это, вероятность того, что 25-летний ивуариец покинет «Spotify Камп Ноу», остаётся очень высокой, а список клубов, которые хотят заполучить игрока, увеличивается. По информации Sport, лондонский «Тоттенхэм» намерен приобрести футболиста. При этом отмечается, что сине-гранатовые не против расстаться с Франком.

Кессье стал игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.

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