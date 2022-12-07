Баженов поддержал идею Алаева о послематчевых интервью для судей РПЛ

Менеджер московского «Спартака» по арендованным игрокам Никита Баженов высказался об идее президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева ввести интервью для судей после матча.



«Я давно говорил, что комментарии от судей по своим решениям были бы всем на руку. Иногда РФС публикует переговоры судей во время матча – на примере последнего видео с Кукуяном и Захаряном с матча «Локомотив» – «Динамо» мы видим, как грамотно и деликатно арбитры общаются. Мне очень понравилось. Если судьи будут в такой же манере будут доносить свою точку зрения, спорных эпизодов в глазах общественности и профессионального сообщества станет меньше.



Футбол становится более открытым. Игроков и тренеров обязуют давать флэш-интервью, где-то устанавливают даже камеры в раздевалках. Почему тогда судьи не должны говорить? Не скажу, что они должны это делать на постоянной основе, по часу рассказывать про игру, но спорные решения через какой-то промежуток времени объяснить было бы правильно. И мы бы понимали, что судьи – люди, которые могут ошибаться или не ошибаться, могут делать качественно свою работу. От этого выиграет весь российский футбол. Только не надо сразу набрасываться на арбитров, всё должно быть дозированно», – приводит слова Баженова Metaratings.