Жоау Феликс может стать футболистом «Астон Виллы»

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в бирменгемской «Астон Вилле», утверждает Marca.



Агент 23-летнего футболиста Жорже Мендеш приступил к переговорам с английской командой по поводу потенциального трансфера.



Ранее сообщалось, что в услугах знаменитого португальца заинтересованы мюнхенская «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за € 127,2 млн. За испанский клуб форвард сыграл 129 встреч, в которых забил 33 гола и отдал 18 ассистов. В настоящий момент Феликс принимает участие на чемпионате мира в составе своей национальной команды. В трёх играх нападающий отметился одним точным ударом и двумя результативными передачами.

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