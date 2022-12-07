Николо Скира: Роналду ждёт предложения от топ-клубов Европы. Деньги не имеют значения

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ожидает предложений о переходе от топовых европейских клубов, сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, Роналду хочет рассмотреть предложения от команд, выступающих в Лиге чемпионов, прежде чем подписывать соглашение с «Аль-Нассром» из Саудовской Аравии. «Аль-Насср» предложил футболисту контракт на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, учитывая отчисления по рекламным обязательствам. Как сообщает Скира, для Роналду деньги не имеют значения, и агент 37-летнего нападающего Жорже Мендеш работает с целью найти европейский клуб, который подпишет португальца.
Ранее появилась информация, что Роналду подписал соглашение о переходе в «Аль-Насср». Сам футболист выступил с опровержением. Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в ноябре.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду
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