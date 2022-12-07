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Линекер — о Рамуше: если планируешь занять место Роналду, именно так ты и поступаешь

Линекер — о Рамуше: если планируешь занять место Роналду, именно так ты и поступаешь
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на выступление нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии (6:1).

«Что же, если ты планируешь занять место Роналду, именно так ты и поступаешь. Какой гол от Рамуша. Какой сигнал от Сантуша», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной на матч с командой Швейцарии. Вместо него на поле вышел Рамуш, который оформил хет-трик в этой встрече.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко, ранее одолевшей Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти).

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