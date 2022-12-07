Серхио Рамос: Испания не проигрывает, Испания учится. Горжусь нашими игроками
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Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Сегодня как никогда горжусь нашим флагом, горжусь нашей страной и горжусь нашими игроками. Испания не проигрывает, Испания учится. Испания падает, спотыкается, но встаёт и идёт дальше. Мы вернёмся и станем сильнее. Вперёд, Испания!» — написал Рамос на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Испания потерпела поражение от Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года (0:0, 0:3 пен.), вылетев с турнира в Катаре. 36-летний Рамос не попал в заявку испанской сборной на мундиаль, что вызвало волну критики главного тренера национальной команды Луиса Энрике среди болельщиков и футбольных экспертов.
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