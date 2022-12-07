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Жена Роналду: как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира все 90 минут

Жена Роналду: как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира все 90 минут
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Джорджина Родригес, жена Криштиану Роналду, поздравила сборную Португалии с победой над национальной командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Также девушка поддержала своего супруга, которого выпустили на поле лишь в концовке матча. Напомним, игра завершилась разгромной победой сборной Португалии со счётом 6:1.

«Поздравляю, Португалия! Пока 11 игроков пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Фанаты не перестают поддерживать тебя и выкрикивают твоё имя. Пусть бог и твой друг Фернанду продолжат идти рука об руку и подарят нам ещё одну волнительную ночь», — написала Джорджина Родригес в своих соцсетях.

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