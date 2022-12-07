Шаман Погба: Поль никогда не просил меня накладывать проклятие на Мбаппе

Шаман полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, известный в СМИ как Бираме Д., опроверг информацию, согласно которой хавбек просил его наложить проклятие на товарища по национальной команде Килиана Мбаппе.
«Некоторые люди погрязли в своей лжи. Вся эта история с колдовством — чистая выдумка. Поль никогда не просил меня накладывать проклятие на Мбаппе. Единственный раз, когда мы говорили о Килиане, был во время чемпионата мира 2018 года. После матча Франции с Аргентиной я сказал Полю: «С ума сойти, какой шустрый парень». Поль ответил мне следующее: «Килиан — это дар божий. Он так облегчает нам работу и делает много добра». В любом случае мы практически никогда не обсуждали футбол, предстоящие матчи или ситуацию в профессиональной карьере Погба», — приводит слова шамана Le Parisien.
- 7 декабря 2022
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