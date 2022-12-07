Фернандеш высказался о непопадании Роналду в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о непопадании Криштиану Роналду в стартовый состав национальной команды на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1). Напомним, Роналду вышел на замену на 73-й минуте игры.

«Как Криштиану отнёсся к тому, что остался в запасе? Если бы тренер в следующем матче посадил меня на скамейку запасных, я бы разозлился».



Но Фернандеша возмутила мысль, что Португалия выиграла именно потому, что Роналду вышел из команды.



Мы выиграли потому, что Роналду не было в составе? Мы выиграли первые две игры с Криштиану в стартовом составе! Если бы Криштиану играл с первых минут, он мог бы забить три гола, и никто бы не говорил о том, что он остался в запасе. Роналду делает свою работу, исполняет свою роль и доволен результатом, потому что цель каждого из нас — пройти на ЧМ-2022 как можно дальше.

Не думаю, что люди должны говорить о ситуации с Криштиану: почему он играет, почему он не играет. Когда Роналду на поле и сборная Португалии побеждает, об этом никто не говорит. Когда Криштиану на поле и мы проигрываем, об этом говорят все», — приводит слова Фернандеша Yahoo Sports.