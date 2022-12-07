Дани Алвес: сейчас Месси — это Аргентина. Он в великолепной форме

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес оценил игру нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На данный момент Месси — это Аргентина. Всё идёт через него, мяч постоянно оказывается в его ногах. Я думаю, он находится в великолепной форме. Он, без сомнения, один из тех игроков, на которых следует обращать внимание на чемпионате мира. Но мы пока не должны думать о возможном полуфинале с Аргентиной, нам предстоит сначала сыграть в четвертьфинале против Хорватии», — приводит слова Алвеса Voetbal International.

Сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре с командой Нидерландов. Бразилия встретится с Хорватией.

Месси забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырёх матчах мундиаля 2022 года.

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