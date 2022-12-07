Пепе — о выходе Роналду на замену: Криштиану прекрасно знает, что самое главное — команда

Защитник сборной Португалии Пепе после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии (6:1) высказался о непопадании нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав португальской сборной на эту встречу.
«Нет никаких проблем. Роналду прекрасно знает, что самое главное — это команда. Таков был выбор тренера, мы должны уважать это решение.
Что касается встречи с Марокко, недостаточно иметь класс, нужно много работать. Сейчас мы должны отдохнуть, хорошо подготовиться к предстоящей игре, потому что это будет ещё одна битва. Надеюсь, Португалия продемонстрирует свой высокий уровень», — приводит слова Пепе O Jogo.
В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко, ранее одолевшей Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти).
- 7 декабря 2022
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