Роналду — о Пеле: всё, что мы хотим — чтобы нашему королю стало лучше
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал выздоровления легендарному бразильскому футболисту Пеле.
«Выздоравливай скорее, поправляйся, Пеле. Нашему королю должно стать лучше. Это всё, что мы хотим», — приводит слова Роналду Globo Esporte.
Ранее появилась информация, что организм 82-летнего бразильца не реагирует на проводимую над ним химиотерапию и Пеле оказывают паллиативную помощь. Позднее стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.
Свою поддержку Пеле выразили также футболисты сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе и форвард английской сборной Гарри Кейн.
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