Роналду — о Пеле: всё, что мы хотим — чтобы нашему королю стало лучше

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал выздоровления легендарному бразильскому футболисту Пеле.

«Выздоравливай скорее, поправляйся, Пеле. Нашему королю должно стать лучше. Это всё, что мы хотим», — приводит слова Роналду Globo Esporte.

Ранее появилась информация, что организм 82-летнего бразильца не реагирует на проводимую над ним химиотерапию и Пеле оказывают паллиативную помощь. Позднее стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.

Свою поддержку Пеле выразили также футболисты сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе и форвард английской сборной Гарри Кейн.

Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения