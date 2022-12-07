Тони Кроос может перейти в «Ювентус»
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает El Nacional.
По информации источника, в услугах 32-летнего немецкого футболиста заинтересован «Ювентус». Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года, и полузащитник не планирует продлевать сотрудничество с испанским клубом. Ранее Кроос отказался от перехода в «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».
Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Ювентус» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023.
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