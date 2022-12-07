Феликс: у Португалии был отличный матч не потому, что Роналду не играл. И с ним мы хороши

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Феликс прокомментировал победу в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии (6:1).



«Отличный матч для всей команды. Мы хорошо начали игру и полностью доминировали. Сопернику сложно победить в таких условиях. Что касается Марокко, я не видел их матч с Испанией. В ближайшие дни мы проанализируем эту команду, разберём их сильные и слабые стороны, как и всегда, и постараемся воспользоваться их слабостями. Мы должны быть осторожны в предстоящем матче, но никогда не отходить от своего стиля.



Независимо от того, присутствует Криштиану на поле или нет, главное — это команда. Мы знаем, что он всегда помогает команде, когда мы в нём нуждаемся, но на этот раз тренер решил не включать его в стартовый состав, и сборная провела отличную игру. Но это не потому, что Криштиану не играл, ведь когда он с нами, мы тоже хороши. Таков был выбор тренера», — приводит слова Феликса Expresso.