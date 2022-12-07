Сидибе: Мбаппе запрограммирован стать легендой

Бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением о выступлениях нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.



«Благодаря яркой игре в важных матчах Мбаппе может стать легендой. Он на это запрограммирован. Давление, которое оказывается на Килиана, только помогает ему. Я уверен, что он сыграет важную роль во французском футболе и даже французском обществе», — приводит слова Сидибе L'Equipe.



Напомним, Мбаппе забил пять голов в четырёх матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Французская национальная команда ранее вышла в 1/4 финала международного турнира, где встретится со сборной Англии. Матч пройдёт 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.

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