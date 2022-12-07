Сидибе: Мбаппе запрограммирован стать легендой

Бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился мнением о выступлениях нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Благодаря яркой игре в важных матчах Мбаппе может стать легендой. Он на это запрограммирован. Давление, которое оказывается на Килиана, только помогает ему. Я уверен, что он сыграет важную роль во французском футболе и даже французском обществе», — приводит слова Сидибе L'Equipe.
Напомним, Мбаппе забил пять голов в четырёх матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Французская национальная команда ранее вышла в 1/4 финала международного турнира, где встретится со сборной Англии. Матч пройдёт 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции
- 7 декабря 2022
-
12:15
-
12:10
-
11:53
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:40
-
10:40
-
10:38
-
10:34
-
10:18
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:42
-
09:36
-
09:23
-
09:23
-
09:13
-
08:46
-
08:30
-
08:28
-
08:00
-
07:44
-
07:43
-
07:26
-
07:20
-
07:00
-
06:30