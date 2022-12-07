«Увидимся, папа!» Родриго — Модричу перед матчем Бразилии и Хорватии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Родриго обратился к полузащитнику хорватской национальной команды Луке Модричу в преддверии четвертьфинального матча между командами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Увидимся, папа!» — написал бразильский нападающий в своём «твиттере».

Отметим, что Родриго написал слово «папа» как «papa». Именно так оно пишется на хорватском языке. Футболисты вместе играют за мадридский «Реал» на клубном уровне. 21-летний Родриго перешёл в испанский клуб в 2019 году, 37-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.

Матч Бразилии и Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре состоится в пятницу, 9 декабря. Начало матча в 22:00 мск. Победитель матча сыграет в полуфинале с победителем пары Аргентина — Нидерланды.

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