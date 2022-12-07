Ловрен — в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2022 по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
В сборную вошли 11 футболистов: по одному на каждую позицию. Лучшим футболистом этой стадии турнира стал нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш, получивший оценку 10. Форвард оформил хет-трик в матче с национальной командой Швейцарии (6:1).
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия, 8,1).
Защитники: Диогу Дало (Португалия, 7,9), Родри (Испания, 8,1), Деян Ловрен (Хорватия, 7,7), Рафаэл Геррейру (Португалия, 8,2).
Полузащитники: Дензел Думфрис (Нидерланды, 9,0), Джуд Беллингем (Англия, 8,5), Лукас Пакета (Бразилия, 8,1), Килиан Мбаппе (Франция, 9,8).
Нападающие: Гонсалу Рамуш (Португалия, 10), Ришарлисон (Бразилия, 8,3).
Фото: WhoScored
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