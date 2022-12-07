Осинькин: Пруцев становится лидером «Спартака». У Зиньковского не всё получилось

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру бывших футболистов самарского клуба Ивана Сергеева, Данила Пруцева и Антона Зиньковского в других командах Российской Премьер-Лиги.
«Хорошо вгрызлись зубами за свои места Пруцев и Сергеев. Правда, Иван, может быть, не настолько ярок в качестве игры, как был в «Крыльях», но он продолжает забивать и делать то, благодаря чему становится важным футболистом для команды. Помимо голов, многие игроки делают такой большой объём работы, который позволяет раскрыться партнёрам. Ваня умеет так играть.
У Пруцева в последние два месяца появился шанс. За него игрок грызся зубами, руками. И сейчас он становится одним из лидеров «Спартака». У него есть способности. Тот объём работы, который он выполняет, позволяет ему быть важной частью команды.
У Зиньковского не всё получилось. У него прямой конкурент Промес – лучший игрок «Спартака» и один из лучших – в чемпионате. Конкурировать с ним сложно. Плюс схема там такая, которая не совсем подходит Зиньковскому. Также за полгода в «Спартаке» у него появились травмы, которых долго не было в «Крыльях». Но я с ним часто говорил: он готов сражаться за своё место», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
Сергеев перешёл в «Зенит» в январе 2022 года. На счету форварда девять голов и пять голевых передач в 22 матчах текущего сезона.
Пруцев стал игроком «Спартака» зимой 2022 года. В 22 встречах текущего сезона полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи. Зиньковский присоединился к красно-белым прошлым летом. Он забил два гола и отдал два голевых паса в 19 играх сезона-2022/2023.
- 7 декабря 2022
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