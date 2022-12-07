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Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Сегодня я переворачиваю страницу. Спасибо вам за вашу любовь. Спасибо вам за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо вам за все замечательные моменты, которые мы пережили вместе начиная с 2008 года. Сегодня я решил завершить свою международную карьеру. Следующее поколение готово. Я буду скучать по вам», — написал Азар на своей странице в социальных сетях.

Азар дебютировал за сборную Бельгии 19 ноября 2008 года. Всего за карьеру он сыграл 126 международных матчей, в которых забил 33 гола и отдал 36 результативных передач. 56 раз он выходил на поле в качестве капитана «красных дьяволов».

Азар сыграл во всех трёх матчах сборной Бельгии на последнем для себя чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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