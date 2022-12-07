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«Мы будем сюрпризом». Хавбек Буфаль предсказал выход Марокко в 1/4 финала перед ЧМ-2022

«Мы будем сюрпризом». Хавбек Буфаль предсказал выход Марокко в 1/4 финала перед ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль ещё в сентябре текущего года предсказал, что марокканская команда пройдёт в четвертьфинал чемпионата мира — 2022. Видео с пророчеством стало вирусным после победы Марокко в 1/8 финала турнира над Испанией (0:0, 3:0 — по пенальти).

«Вы решите, что я сошёл с ума. Но если мы выйдем из группы, то тогда попадём в четвертьфинал. Мы будем сюрпризом. Мы сделаем то, что сотворила Гана в 2010 году», — сказал Буфаль в видео.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Марокко сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало игры — в 18:00 мск. Победитель этого матча сыграет с лучшей командой в противостоянии Англия — Франция.

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