Газзаев сравнил матч Португалия — Швейцария с игрой профессиональной команды с любителями
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о победе сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Швейцарии (6:1).
«Португалия просто уничтожила Швейцарию. Никаких шансов не было у швейцарцев. Во время матча складывалось такое ощущение, что профессиональная команда играла с командой любителей. Поэтому и такой счёт — 6:1. У Португалии хорошая команда, если Роналду остаётся в запасе.
Португалия команда с амбициями. Я уверен, они войдут в четвёрку лучших команд. Считаю, что Бразилия, Аргентина, Франция и Португалия — это полуфиналисты чемпионата мира», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.
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- 7 декабря 2022
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