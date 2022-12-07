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«Это закалило мой характер». Хесус Медина поделился воспоминаниями из детства

«Это закалило мой характер». Хесус Медина поделился воспоминаниями из детства
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился воспоминаниями из детства. Он рассказал, через какие сложности ему довелось пройти, чтобы стать футболистом.

«Я прекрасно помню, как был маленьким и вставал в 4-5 утра, ехал на игры 2,5 часа на автобусе. Иногда один, иногда в сопровождении родителей, иногда с родителями партнёров по команде. Мне было 10 лет, я ехал в другой город, чтобы просто иметь возможность тренироваться.

Оглядываясь назад, я понимаю, что это закалило мой характер. То, как, будучи ребёнком, я проходил через непростые жизненные моменты. До сих пор остаётся для меня уроком, даже сейчас, когда я вырос и играю на высоком уровне в другой стране.

Тренировки бывали и после школы, в 7 утра я шёл на занятия, в 12 забегал домой, перекусывал и садился на автобус до места тренировки. После тренировки я в час пик ехал обратно, это был период преодоления, но у меня была мечта стать футболистом, и я шёл к ней. Хотел бы дать совет молодым ребятам — быть ответственными, дисциплинированными, слушать своих родителей, думать о будущем, стремиться, чтобы все ваши мечты воплотились в жизнь, и планомерно идти к этому», — сказал Медина на видео в клубном телеграм-канале ЦСКА.

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