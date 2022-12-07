«Это закалило мой характер». Хесус Медина поделился воспоминаниями из детства

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился воспоминаниями из детства. Он рассказал, через какие сложности ему довелось пройти, чтобы стать футболистом.

«Я прекрасно помню, как был маленьким и вставал в 4-5 утра, ехал на игры 2,5 часа на автобусе. Иногда один, иногда в сопровождении родителей, иногда с родителями партнёров по команде. Мне было 10 лет, я ехал в другой город, чтобы просто иметь возможность тренироваться.

Оглядываясь назад, я понимаю, что это закалило мой характер. То, как, будучи ребёнком, я проходил через непростые жизненные моменты. До сих пор остаётся для меня уроком, даже сейчас, когда я вырос и играю на высоком уровне в другой стране.

Тренировки бывали и после школы, в 7 утра я шёл на занятия, в 12 забегал домой, перекусывал и садился на автобус до места тренировки. После тренировки я в час пик ехал обратно, это был период преодоления, но у меня была мечта стать футболистом, и я шёл к ней. Хотел бы дать совет молодым ребятам — быть ответственными, дисциплинированными, слушать своих родителей, думать о будущем, стремиться, чтобы все ваши мечты воплотились в жизнь, и планомерно идти к этому», — сказал Медина на видео в клубном телеграм-канале ЦСКА.