Сергей Силкин высказался о вылете сборной Испании с ЧМ-2022 в Катаре
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) и вылете команды с турнира.
«Я ожидал, что испанцы завладеют преимуществом и будут атаковать остро. Получилось так, что они просто катали мяч по полю, но моментов не создавали. Марокканцев поддерживали трибуны: свистели, когда у испанцев был мяч, и восхищались, когда атаковали.
Этот результат неожиданный, но естественный. Марокко по игре смотрелось уверенней. Результат закономерен», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с Португалией.
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