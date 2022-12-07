Сергей Силкин высказался о вылете сборной Испании с ЧМ-2022 в Катаре

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) и вылете команды с турнира.

«Я ожидал, что испанцы завладеют преимуществом и будут атаковать остро. Получилось так, что они просто катали мяч по полю, но моментов не создавали. Марокканцев поддерживали трибуны: свистели, когда у испанцев был мяч, и восхищались, когда атаковали.



Этот результат неожиданный, но естественный. Марокко по игре смотрелось уверенней. Результат закономерен», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с Португалией.