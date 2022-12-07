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Ондуа: со мной всё хорошо! Отдыхаю после ЧМ

Ондуа: со мной всё хорошо! Отдыхаю после ЧМ
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Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт, рассказал, как проводит время после вылета своей сборной с чемпионата мира в Катаре.

«Ребята, спасибо за беспокойство, со мной всё хорошо! Отдыхаю после ЧМ и наконец провожу время с близкими людьми. Скоро выйду на связь», — написал Гаэль Ондуа в своём телеграм-канале.

Напомним, Гаэль Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 с изображением флага России на бутсах. Некоторые люди поддержали его решение, некоторые — раскритиковали. Сам футболист рассказывал, что ему даже угрожали из-за выхода на поле в бутсах с российским флагом.

Сборная Камеруна не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира в Катаре. Камерунцы не вышли из группы с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

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