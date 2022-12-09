Хорватия — Бразилия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала турнира Хорватия — Бразилия. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч!».
Сборная Хорватии встречалась с национальной командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Игра завершилась победой хорватской команды в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1 — по пенальти).
Бразилия в минувшей стадии турнира сыграла со сборной Южной Кореи. Южноамериканская команда одержала уверенную победу в этом противостоянии (4:1).
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 9 декабря 2022
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