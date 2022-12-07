Хакими поцеловал маму после победы Марокко над Испанией

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими отпраздновал выход в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре вместе с матерью.

24-летний марокканец подбежал к трибунам, где за матчем наблюдала его мать, и поцеловался с ней. Сборная Марокко одержала победу над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 0:0. В серии пенальти африканцы одержали победу, реализовав три из четырёх своих ударов. Испанцы не смогли забить ни одного 11-метрового, один раз попав в штангу.

Хакими реализовал последний, решающий пенальти, который принёс Марокко победу и вывел африканскую команду в четвертьфинал турнира в Катаре. В следующей стадии команда Хакими сыграет со сборной Португалии.

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