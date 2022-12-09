Хорватия — Бразилия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии сыграют в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Хорватии обыграла команду Японии в 1/8 финала мундиаля в Катаре. В основное время матча команды забили по одному голу и решили исход встречи в серии пенальти, где удачливее оказались хорватские футболисты (1:1, 3:1 — по пенальти).
Бразильской сборной на прошлой стадии турнира противостояла Южная Корея. Южноамериканские футболисты справились с соперником в основное время игры (4:1).
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 9 декабря 2022
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