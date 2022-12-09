Нидерланды — Аргентина: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 9 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле пройдёт четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором сыграют команды Нидерландов и Аргентины. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 мск.



Ранее Нидерланды провели встречу со сборной США. Игра 1/8 финала мундиаля завершилась победой европейской национальной команды со счётом 3:1.



Сборная Аргентины также пробилась в четвертьфинал, одолев соперника в 1/8 финала ЧМ-2022, которым была Австралия. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.