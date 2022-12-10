Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, состоятся заключительные игры 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.



18:00 мск. Марокко — Португалия.



Сборные Марокко и Португалии проведут матч 1/4 финала мундиаля на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Игра начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



22:00 мск. Англия — Франция.



На арене под названием «Эль-Байт» в Эль-Хауре сыграют национальные команды Англии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на «Чемпионате».



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.