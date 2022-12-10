Марокко — Португалия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 10 декабря, сборные Марокко и Португалии сыграют в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1/8 финала мундиаля 2022 года сборная Марокко встречалась с Испанией. Последняя оставшаяся на турнире африканская команда добилась победы в серии пенальти (0:0, 3:0 — по пенальти).
Сборная Португалии провела встречу с национальной командой Швейцарии. Португальцы отправили в ворота Яна Зоммера шесть мячей и прошли в следующую стадию чемпионата мира (6:1).
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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