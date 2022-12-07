Дмитрий Булыкин: надеюсь, в матче со Швейцарией португальцы забили не все голы в плей-офф

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Португалии и Швейцарии.

«Португальцы удивили со знаком плюс, использовали все моменты. Они провели очень хороший матч, а самое главное результативный. Надеюсь, что они не все голы в плей-офф забили и ещё порадуют нас забитыми мячами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Португалии одержала победу над национальной командой Швейцарии со счётом 6:1. Хет-триком в составе португальцев отметился нападающий Гонсалу Рамуш. Также забитыми мячами в составе Португалии отметились защитники Пепе и Рафаэл Геррейру, а также форвард Рафаэл Леау.