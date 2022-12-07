Бернарду Силва: надеюсь, что Месси не сыграет, если в финале ЧМ мы встретимся с Аргентиной
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о выступлениях форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022. Силва пошутил, что не хотел бы выхода Месси на поле в случае финала Португалия — Аргентина.
«Месси есть Месси… Это игрок, о способностях которого знают все. Мы надеемся, что если Португалия встретится в финале ЧМ с Аргентиной, Месси не сыграет или сыграет очень плохо (смеётся)», — приводит слова Силвы издание Ole.
Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря из-за климатических условий — летом в Катаре слишком жарко. Катар впервые в истории принимает мировое первенство по футболу.
Самые дорогие футболисты чемпионата мира — 2022. Видео:
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