Англия — Франция: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 10 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года сойдутся сборные Англии и Франции. Игра состоится на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч!».
Сборная Англии на пути к четвертьфиналу в плей-офф сыграла с Сенегалом. Африканская сборная не смогла забить финалистам Евро-2020, и Англия одержала победу со счётом 3:0.
Французская национальная команда провела матч 1/8 финала мундиаля с Польшей. Футболисты сборной Франции Оливье Жиру и Килиан Мбаппе принесли своей команде победу в этой встрече (3:1).
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 10 декабря 2022
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