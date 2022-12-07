Роналду выступил с заявлением после выхода Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после победы своей национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией (6:1). Напомним, сам Роналду начал игру на скамейке запасных и вышел на поле лишь в концовке второго тайма.

«Невероятный день для Португалии, исторический результат в крупнейшем соревновании в мировом футболе. Роскошная игра команды, наполненной талантом и молодостью. Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! До самого конца! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в свою соцсетях.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии вышла в 1/4 финала мундиаля, где встретится с национальной командой Марокко.