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Деклан Райс пропустил тренировку сборной Англии перед матчем 1/4 финала ЧМ с Францией

Деклан Райс пропустил тренировку сборной Англии перед матчем 1/4 финала ЧМ с Францией
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс не принял участие в тренировке национальной команды, которая прошла сегодня, 7 декабря, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист пропустил командое занятие из-за болезни. Сможет ли Райс принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022 со сборной Франции пока неизвестно.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором сыграют сборные Англии и Франции, состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск.

Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты. В финале турнира в 2018 году Франция обыграла Хорватию со счётом 4:2.

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