Педро Габриэл перешёл из «Локомотива» в «Сан-Паулу» на правах аренды
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Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл перейдёт в бразильский «Сан-Паулу» на правах аренды с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Длительность аренды составит один год.
Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. Московский клуб приобрёл его у «Ред Булл Брагантино» за € 5+1 млн.
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Кубка России Педриньо забил четыре гола.
В начале ноября появилась информация об отстранении бразильца из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.
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