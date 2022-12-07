«Тоттенхэм» включился в борьбу за подписание марокканского хавбека Амрабата

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, который сейчас находится в расположении сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре, продолжает привлекать внимание английских клубов. Ранее было известно, что в услугах хавбека заинтересован «Ливерпуль». Теперь, как сообщает 90min, лондонский «Тоттенхэм» включился в борьбу за игрока.
«Шпоры» планировали подписать Амрабата ещё в январе 2022 года, но в итоге заключили сделку с «Ювентусом» о переходе уругвайца Родриго Бентанкура. Руководство клуба планирует подписать игрока уже зимой 2023 года, однако в погоне за футболистом лондонцам предстоит отстоять конкуренцию с «Ливерпулем», который остро нуждается в усилении центра поля. Несмотря на повышенный интерес к Амрабату, «Фиорентина» планирует отвергнуть любые предложения от других клубов и оставить игрока у себя в составе.
Амрабат выступает за «фиалок» с лета 2019 года, перейдя к ним из «Брюгге». Также футболист выступал за нидерландские «Утрехт» и «Фейеноорд».
Пророчество марокканца Буфаля перед ЧМ-2022
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