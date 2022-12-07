Родри: Марокко ничего не смогло предложить зрителям! Они решили сесть в оборону
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Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказался о результате матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти). Испанцы второй раз подряд вылетели со стадии 1/8 финала мундиаля.
«Марокко вообще ничего не смогло предложить зрителям! Но я сейчас не проявляю неуважение к сопернику. Просто факт. Они ничего не предпринимали по ходу матча. Они решили сесть в оборону и пытались выбежать в контратаку» – цитирует испанца Daily Express.
В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится сегодня, 6 декабря.
Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира
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