Экс-вратарь «Милана» Доннарумма: буду очень счастлив, если «Наполи» выиграет Серию А

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, ранее выступавший за «Милан», рассказал, что будет счастлив, если «Наполи» выиграет итальянскую Серию А. 23-летний футболист родился в Неаполе и даже выступал в местной футбольной академии, но в 2013 году перешёл в систему «россонери».
«С момента моего прибытия в «Милан» были некоторые сомнения в моей любви к Неаполю, но на самом деле я люблю его. Это мой город, в этом нет никаких сомнений. Если «Наполи» завоюет титул, я буду очень, очень счастлив», — приводит слова Доннаруммы Milan News.
«Наполи» перед зимним перерывом возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 33 очка в 15 встречах. «Милан» идёт на второй строчке, отставая от неаполитанцев на восемь очков. В следующем туре «Наполи» сыграет с «Интером», а «Милан», в свою очередь, встретится с «Салернитаной». Оба матча состоятся 4 января 2023 года.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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