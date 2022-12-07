Политик-трансгендер предложила запретить Месси въезд в Мексику из-за инцидента на ЧМ-2022

Мексиканский политик-трансгендер Мария Клементе Гарсия Морено предложила запретить аргентинскому форварду Лионелю Месси въезд в страну, сообщает SportBible.
«Палата депутатов достопочтенного Конгресса Союза призывает Министерство иностранных дел издать соответствующую декларацию, чтобы объявить гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси персоной нон грата на территории Мексики из-за его явного презрения и неуважения к Мексике во время чемпионата мира», — говорится в заявлении.
Напомним, после матча сборных Аргентины и Мексики (2:0) на ЧМ-2022 Месси обменялся футболками с одним из игроков соперника. Позже появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что футболист бросил мексиканскую футболку на пол, а потом откинул её ногой.
Месси умиляется, как семья празднует его гол Австралии:
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