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Политик-трансгендер предложила запретить Месси въезд в Мексику из-за инцидента на ЧМ-2022

Политик-трансгендер предложила запретить Месси въезд в Мексику из-за инцидента на ЧМ-2022
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Мексиканский политик-трансгендер Мария Клементе Гарсия Морено предложила запретить аргентинскому форварду Лионелю Месси въезд в страну, сообщает SportBible.

«Палата депутатов достопочтенного Конгресса Союза призывает Министерство иностранных дел издать соответствующую декларацию, чтобы объявить гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси персоной нон грата на территории Мексики из-за его явного презрения и неуважения к Мексике во время чемпионата мира», — говорится в заявлении.

Напомним, после матча сборных Аргентины и Мексики (2:0) на ЧМ-2022 Месси обменялся футболками с одним из игроков соперника. Позже появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что футболист бросил мексиканскую футболку на пол, а потом откинул её ногой.

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