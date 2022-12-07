«Атлетико» установил цену на Жоау Феликса в размере € 140 млн

Мадридский «Атлетико» планирует расстаться со своим звёздным нападающим Жоау Феликсом уже в будущее зимнее трансферное окно. Как сообщает Relevo, «матрасники» уже установили ценник на 23-летнего футболиста — € 140 млн.

Уточняется, что сам Жоау хотел бы перейти только в топ-клуб. Среди претендентов на подписание футболиста — «ПСЖ», «Арсенал», «Бавария» и «Челси». При этом именно парижский клуб видится наиболее вероятным продолжением карьеры Феликса, так как агент игрока Хорхе Мендес начал первичные переговоры с этой командой ещё в октябре.

Португальский форвард пополнил стан «матрасников» летом 2019 года, когда перешёл к ним из лиссабонской «Бенфики» за € 127 млн. В текущем сезоне игрок провёл за мадридскую команду18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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