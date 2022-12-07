Пирс Морган: хочу, чтобы на ЧМ победила Англия. Если не удастся, пусть выиграет Роналду
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Известный британский журналист Пирс Морган, который недавно взял интервью у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказал, за кого болеет на чемпионате мира.
«Я хочу, чтобы на чемпионате мира победила Англия, но если этого не удастся сделать, пусть трофей возьмёт Роналду», – написал журналист в своей социальной сети.
В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с национальной командой Португалии, которая разгромила Швейцарию со счётом 6:1. Этот матч состоится в субботу, 10 декабря, и начнётся в 18:00 мск. Англичане в четвертьфинале встретятся со сборной Франции. Французы в 1/8 финала обыграли Польшу, англичане одолели Сенегал.
Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира:
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