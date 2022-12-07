Хавбек Франции Рабьо: мы не зависим от Мбаппе, он просто наше главное оружие

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором его команде предстоит сыграть с Англией, а также сказал несколько слов о нападающем Килиане Мбаппе, который является лучшим бомбардиром турнира (5 мячей).

«У Англии много талантов на каждой позиции. Их крайние защитники хорошо атакуют, их полузащитники очень похожи на наших игроков этой же позиции. Но у нашей команды есть средства, чтобы причинить им неудобства, и единственное, что может изменить ситуацию, так это точный удар ногой по воротам. Мы не должны совершать те же ошибки, что и в матче с Данией.

Мы не зависим от Килиана [Мбаппе], он просто наше главное оружие. Наша роль — создать для него наилучшие условия, но у нас есть и другие возможности для развития атаки», — приводит слова Рабьо журналист Джанлука Ди Марцио.

Матч между Англией и Францией состоится в субботу, 10 декабря, начало в 22:00 по московскому времени.