Защитник «Краснодара» Сорокин: был бы рад видеть Дзюбу у нас в команде

Футболист «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «быков».
«Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в «Краснодар». Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артём — хороший нападающий с отличной карьерой! Всё зависит от желания нашего клуба и желания Артёма. Не мне решать такие вопросы. Я — футболист, моя работа — играть в футбол. Соответствует ли Дзюба уровню РПЛ? Конечно», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», однако в ноябре было объявлено, что стороны прекратили сотрудничество. В данный момент Артём находится в статусе свободного агента, и СМИ связывают его имя с переходом в различные российские клубы.
- 7 декабря 2022
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