Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Сорокин: был бы рад видеть Дзюбу у нас в команде

Защитник «Краснодара» Сорокин: был бы рад видеть Дзюбу у нас в команде
Комментарии

Футболист «Краснодара» Егор Сорокин поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «быков».

«Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в «Краснодар». Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артём — хороший нападающий с отличной карьерой! Всё зависит от желания нашего клуба и желания Артёма. Не мне решать такие вопросы. Я — футболист, моя работа — играть в футбол. Соответствует ли Дзюба уровню РПЛ? Конечно», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», однако в ноябре было объявлено, что стороны прекратили сотрудничество. В данный момент Артём находится в статусе свободного агента, и СМИ связывают его имя с переходом в различные российские клубы.

Новость по теме
Артём Дзюба в самом начале серии пенальти сказал, что Марокко обыграет Испанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022